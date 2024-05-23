Почему в Самаре коза на гербе, ракета и самые красивые девушки: ответы на самые популярные вопросы о городе

В 2014 году Самара вновь вернулась к старому времени, и регион стал на час опережать Москву. Казань тем временем продолжает жить по часам столицы России. Такое решение приняли власти Татарстана. Однако среди местного населения до сих пор не утихают споры о том, какое время правильное. Многие жители хотят жить по тем же часам, что и соседи из Самарской и Ульяновской области, однако пока решение властей не на их стороне.