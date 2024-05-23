Почему в Самаре коза на гербе, ракета и самые красивые девушки: ответы на самые популярные вопросы о городе

Почему аэропорт Курумоч носит такое название? Как Куйбышев стал Самарой? За что местные жители любят Горького? Почему в Самаре самые красивые девушки? Именно такими вопросами чаще всего задаются интернет-пользователи. Мы узнали ответы на каждый из них. Рассказываем.
ПОЧЕМУ НА ГЕРБЕ САМАРЫ ИЗОБРАЖЕНА КОЗА
Дикая белая коза, стоящая на зеленом лугу — так выглядит сегодня герб Самары. Его история началась еще в XVIII веке, и изначально изображение было немного другим. В разное время предлагалось изобразить на гербе золотой знак серы, пшеницу, рог изобилия и вилообразный крест — как символ слияния рек Самары и Волги. В результате выбор пал на козу — символ процветания, отваги, лидерства.
К слову, цвета на гербе тоже имеют свои значения. Лазоревый цвет символизирует величие, красоту; зеленый — надежду, свободу, изобилие; золотой — богатство и силу; серебряный — нравственную чистоту.
ПОЧЕМУ В САМАРЕ СТОИТ РАКЕТА
Ракета-носитель «Союз» уже стала главным символом Самары. Она появилась в городе 22 года назад. Свой символ, как и звание космической столицы России, Самара получила по праву. Именно здесь, на заводе «Прогресс», были изготовлены первые межконтинентальные баллистические ракеты СССР типа Р-7. Они успешно прошли испытание на Байконуре.
Интересно, что ракета на проспекте Ленина — настоящая. Она была также изготовлена на заводе «Прогресс», а позднее использовалась на космодроме Плесецк как тренажер для боевых расчетов. В 1999 году ракету, уже выработавшую свой ресурс, подарили заводу в честь его 40-летнего юбилея.
ПОЧЕМУ КУЙБЫШЕВ ПЕРЕИМЕНОВАЛИ В САМАРУ
Город назывался Самара на протяжении нескольких столетий, однако в 1935 году все изменилось. 25 января скончался Валериан Куйбышев — русский революционер и советский партийный и политический деятель. В 1917 году он работал в Самаре, тогда же провозгласил в городе советскую власть. А через несколько дней жители Самары из газет узнали, что с 27 января их город зовется Куйбышевым.
Под новым именем город стал «запасной столицей» во времена Великой Отечественной войны, и именно в Куйбышевской области были построены промышленные и оборонные предприятия. Однако местные жители желали вернуть прежнее название, уже ставшее родным. В результате 25 января 1991 года Самара вернула свое историческое имя.
ПОЧЕМУ АЭРОПОРТ В САМАРЕ НАЗЫВАЕТСЯ КУРУМОЧ И НАХОДИТСЯ ВДАЛИ ОТ ГОРОДА
Аэропорт Курумоч появился в Самарской области 66 лет назад и пришел на смену аэропорту, расположенному в Смышляевке. Новые воздушные ворота разместились неподалеку от села Курумоч — именно этим и обусловлено название аэропорта. Почему он находится на таком удаленном расстоянии от Самары, точно неизвестно. Однако локация оказалась удобной. Аэропорт разместили практически строго по центру между двумя крупными городами — областной столицей и Тольятти.
ПОЧЕМУ В САМАРЕ И КАЗАНИ РАЗНОЕ ВРЕМЯ
Сегодня разница во времени между Самарой и Казанью составляет один час. Раньше Самара тоже жила по московскому времени — это было в конце 80-х годов и совсем недавно, в 2010 году. Однако многие самарцы оказались возмущены. Противники московского времени в областной столице отмечали, что «практически не видят солнца».
В 2014 году Самара вновь вернулась к старому времени, и регион стал на час опережать Москву. Казань тем временем продолжает жить по часам столицы России. Такое решение приняли власти Татарстана. Однако среди местного населения до сих пор не утихают споры о том, какое время правильное. Многие жители хотят жить по тем же часам, что и соседи из Самарской и Ульяновской области, однако пока решение властей не на их стороне.
ПОЧЕМУ В САМАРЕ ЛЮБЯТ МАКСИМА ГОРЬКОГО
Максим Горький прожил в Самаре чуть больше года, однако успел сыграть свою роль в истории города. Он приехал в Куйбышев в феврале 1895 года. Здесь он, по его словам, «родился как писатель» и встретил свою будущую жену — Екатерину Волжину. Сегодня его имя носят одна из красивейших улиц Самары, академический театр драмы, Центральный парк культуры, литературно-мемориальный музей и многие другие предприятия и организации области. За особый вклад в историю Самары местные жители любят писателя и с удовольствием посещают связанные с ним места.
ПОЧЕМУ В САМАРЕ КРУГЛЫЕ БАЛКОНЫ
Круглые балконы, которые можно заметить на многих старых домах Самары, сегодня уже не удивляют местных жителей. Однако они являются настоящей отличительной чертой города. Дело в том, что такие балконы встречаются практически только в Самаре. Они находятся в панельных домах серии 90К.
Проект многоэтажек был разработан «Куйбышевгорпроектом» совместно с Ульяновским филиалом КБ им. Якушева и утвержден в 1987 году. Над ним работали архитекторы В. А. Борисов, М. Г. Лазовская, А. А. Янкин, а также инженеры К. П. Косарев и Б. Г. Левицкий. Всего построено 170 домов этой серии. Один расположен в Набережных Челнах, а 169 — в Самарской области.
ПОЧЕМУ В САМАРЕ САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ
Еще один необычный вопрос, которым задаются интернет-пользователи. Первым во всеуслышание о красоте самарских девушек заявил Никита Михалков в социальной рекламе 1995-го года. Однако, по мнению историков, необычную красоту женщин Самары можно доказать несколькими теориями. Одна из них гласит, что императрица Елизавета Петровна, которая славилась очень сильным характером и своей маниакальной страстью к вечной красоте, отсылала красивых девушек подальше от дворца — в Самару. А местные жители уверены, что причина красоты самарчанок кроется в многонациональности нашей губернии и смешении генов.