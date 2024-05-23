В Краснодарском крае 23 мая воздух прогреется до 29 градусов

На Кубани будет небольшая облачность, без осадков. В горах днем и вечером ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер 5−10 м/с с порывами до 15−17 м/с. В Новороссийске днем порывы ветра достигнут 18−23 м/с.
Температура воздуха на Азовском побережье днем +24… +29, в горах ночью +13… +18, на Черноморском побережье +24… +29 градусов.
Ранее мы сообщали, что купальный сезон на юге России можно будет открыть в ближайшие выходные. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что уже сейчас температура моря — 18 градусов тепла, поэтому купальный сезон, в принципе, можно открывать. Что касается температуры воды в Центральной России, то там пока об открытии сезона говорить рано.