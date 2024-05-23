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Жители Ростовской области стали свидетелями необычного явления в ночном небе

Жители Ростовской области стали свидетелями необычного явления в ночном небе 22 мая.

Они сняли на видео загадочный объект, который вызвал у них восхищение.

По словам Николая Демина, заведующего астрономической обсерваторией в парке имени М. Горького, объект, похожий на падающую комету, был, скорее всего, космическим мусором. Он мог войти в атмосферу Земли и сгореть, представляя собой фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.

Николай Демин отметил, что если бы это был болид — яркий метеор, то его скорость была бы значительно выше. Однако в данном случае скорость была достаточно низкой для болида.

Подобные явления не имеют периодичности, но происходят не часто.

космос