Жители Ростовской области стали свидетелями необычного явления в ночном небе

По словам Николая Демина, заведующего астрономической обсерваторией в парке имени М. Горького, объект, похожий на падающую комету, был, скорее всего, космическим мусором. Он мог войти в атмосферу Земли и сгореть, представляя собой фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата.