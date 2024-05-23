В Башкирии снижается число детей с ожирением

В Башкирии 13 470 детей страдают ожирением. Такие данные за 2023 год озвучили в региональном Минздраве. В ведомстве уточнили, что показатель снизился по сравнению с предыдущим годом: в 2022-м такой диагноз был поставлен 13 572 ребенку.
Как передает UfacityNews.ru, самая тяжелая ситуация с детским ожирением отмечена в Уфе (2 693 случая) и Стерлитамаке (1 118). В красной зоне также оказались Белорецкий район (598 детей), город Октябрьский (529 случаев) и Учалинский район (452 человека).
В министерстве здравоохранения заявили, что в Башкирии разрабатывается специальная программа для борьбы с избыточным весом у детей.