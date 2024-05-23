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Жители трех районов Кишинева в четверг, 23 мая, останутся без света: Кому не повезло — сообщаем адреса

Поставщик сообщает, что 23 мая запланированы перерывы в поставках электрической энергии.

Источник: Комсомольская правда

Сотни жителей столицы останутся в четверг, 23 мая, без света.

Поставщик сообщает, что 23 мая запланированы перерывы в поставках электрической энергии.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Ботаника:

ул. Гренобле, 193, 199, 199a, 199/2, Индепенденцей, 14, бул. Траян, 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 24, 999 — частично с 08:50 до 17:00;

ул. Минск, 28 — частично с 10:00 до 17:30.

Буюканы:

Балканское шоссе, 1a, Буюкань, 999.

Рышкановка:

ул. Мирчешть, 56/3 — частично с 09:40 до 17:00;

ул. Подгоренилор, 91 — частично с 09:50 до 17:00;

ул. М. Костин, 8/2, 10, 10/3, 10/12, Московский пр-т, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 9/2 — частично с 11:00 до 17:00;

ул Мирчешть, 3, Петрикань, 19/5, 21/3, 198 — частично с 10:50 до 17:00;

Московский пр-т, 13/2 — частично с 09:00 до 13:00;

Московский пр-т, 13/3 — частично с 13:00 до 17:00.

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