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Челябинцам предложили три объездных маршрута к аэропорту на время ремонта

Мэрия посоветовала челябинцам добираться до аэропорта объездным путем.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске разработали схему объездных путей к аэропорту. Напрямую проехать сложнее обычного из-за дорожного ремонта на Бродокалмакском тракте, в районе ТЭЦ-3.

Чинить путепровод на тракте собираются до 20 октября. На время работ движение органично.

Пока свободный проезд не откроют, администрация Челябинска предлагает водителям три варианта.

Первый маршрут объезда: проспект Победы — улица Героев Танкограда — автодорога «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на Аэропорт — Курганское шоссе.

Обогнуть ремонтируемый участок можно также через Копейск. Для этоо понадобится ехать по схеме: проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — обход города Челябинска.

Кроме того, водители могут двинуться через проспект Победы и улицу Героев Танкограда к автодороге «Северный Луч», Свердловскому тракту, а затем выехать на трассу М-5 и обход Челябинска.