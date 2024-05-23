Челябинцам предложили три объездных маршрута к аэропорту на время ремонта

В Челябинске разработали схему объездных путей к аэропорту. Напрямую проехать сложнее обычного из-за дорожного ремонта на Бродокалмакском тракте, в районе ТЭЦ-3.
Чинить путепровод на тракте собираются до 20 октября. На время работ движение органично.
Пока свободный проезд не откроют, администрация Челябинска предлагает водителям три варианта.
Первый маршрут объезда: проспект Победы — улица Героев Танкограда — автодорога «Северный Луч» — улица Хлебозаводская — улица Морская — улица Мраморная — автодорога на Аэропорт — Курганское шоссе.
Обогнуть ремонтируемый участок можно также через Копейск. Для этоо понадобится ехать по схеме: проспект Победы — улица Героев Танкограда — улица Рождественского — Копейское шоссе — проспект Победы (Копейск) — улица Кузнецова (Копейск) — улица Кемеровская (Копейск) — обход города Челябинска.
Кроме того, водители могут двинуться через проспект Победы и улицу Героев Танкограда к автодороге «Северный Луч», Свердловскому тракту, а затем выехать на трассу М-5 и обход Челябинска.