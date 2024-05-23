Свердловские школьники приступили к сдаче ЕГЭ

В Свердловской области, как и по всей России, 23 мая в 10.00 начался основной период сдачи ЕГЭ. В первый день школьникам предстоит показать свои знания географии, литературы и химии.
Одной из площадок приёма ЕГЭ стал лицей № 88 в Екатеринбурге. Там с утра собрались десятки юношей и девушек, настроенных на то, чтобы успешно сдать экзамен и получить максимальный балл.
Всего в Свердловской области процедуру сдачи ЕГЭ предстоит пройти примерно 19 тысячам учащихся. Основной период продлится до 1 июля.