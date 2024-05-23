Ермак: Калининград не готов принимать массовых туристов из Китая

В Калининградской области не готовы к приёму больших групп китайских туристов. В регионе нет отелей и заведений, работающих по стандарту гостеприимства China Friendly. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на конференции в местном филиале РАНХиГС.
Нам не нужно много туристов оттуда, нам достаточно очень богатых туристов оттуда, которые найдут, чем заниматься в Калининградской области <…> Что касается масс-маркета, то мы, конечно, не готовы. У нас нет ни одного China Friendly-отеля, — подчеркнул Ермак.
В качестве примера министр привёл группу туристов из Китая, которые посещали Калининград в 2017 году. «Мы проводили российско-китайскую программу сотрудничества в части туризма, и к нам приехали 18 китайцев. Они были здесь несколько дней. <…> Средний чек на человека составил один миллион в день, только представьте — один миллион! Они покупали очень много дорогих изделий из янтаря», — отметил он.
Группы китайских туристов ожидали в Калининградской области на майские праздники. В регион планировали привлекать людей с высоким уровнем дохода. Однако туроператоры пока не реализовали ни одной заявки.
Ранее Андрей Ермак рассказывал, что путешественников из КНР привлекает янтарный шоппинг, рыбалка и Куршская коса. «Богатые китайцы, скорее всего, начнут [приезжать] с сезона 2024 года. Начиная с майских праздников, я думаю, поедут небольшими группами с хорошим высоким чеком. Понятно, что янтарный туризм для них будет оставаться № 1», — рассказывал министр.