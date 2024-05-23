Ермак: Калининград не готов принимать массовых туристов из Китая

В качестве примера министр привёл группу туристов из Китая, которые посещали Калининград в 2017 году. «Мы проводили российско-китайскую программу сотрудничества в части туризма, и к нам приехали 18 китайцев. Они были здесь несколько дней. <…> Средний чек на человека составил один миллион в день, только представьте — один миллион! Они покупали очень много дорогих изделий из янтаря», — отметил он.