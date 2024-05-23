В Кузбассе суд вернул застройщику квартиры, непригодные для проживания

Ранее мы сообщали, что застройщик отремонтировал старое здание и продал эти квартиры муниципалитету. Однако следователи установили, что проживать в этом доме невозможно. Застройщик уверял, что квартиры в непригодное состояние привели жильцы, но это оказалось неправдой.