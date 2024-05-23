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В Кузбассе суд вернул застройщику квартиры, непригодные для проживания

Теперь застройщик обязан вернуть муниципалитету около 5 миллионов рублей.

Восьмой кассационный суд поставил точку в делах о возврате муниципальных квартир кузбасскому застройщику. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кемеровской области.

Сообщается, что суд подтвердил законность требований муниципалитета и обязал застройщика выплатить около 5 миллионов рублей. Квартиры, которые непригодны для проживания, вернут застройщику. Сообщается, что квартиры были приобретены органом местного самоуправления для льготных категорий граждан.

Ранее мы сообщали, что застройщик отремонтировал старое здание и продал эти квартиры муниципалитету. Однако следователи установили, что проживать в этом доме невозможно. Застройщик уверял, что квартиры в непригодное состояние привели жильцы, но это оказалось неправдой.