В Кузбассе суд вернул застройщику квартиры, непригодные для проживания

Восьмой кассационный суд поставил точку в делах о возврате муниципальных квартир кузбасскому застройщику. Об этом сообщили в пресс-службе судов Кемеровской области.
Сообщается, что суд подтвердил законность требований муниципалитета и обязал застройщика выплатить около 5 миллионов рублей. Квартиры, которые непригодны для проживания, вернут застройщику. Сообщается, что квартиры были приобретены органом местного самоуправления для льготных категорий граждан.
Ранее мы сообщали, что застройщик отремонтировал старое здание и продал эти квартиры муниципалитету. Однако следователи установили, что проживать в этом доме невозможно. Застройщик уверял, что квартиры в непригодное состояние привели жильцы, но это оказалось неправдой.