«Будем привлекать полицию»: Власти Петербурга назвали незаконным строительство плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове

Против амбициозного проекта плавучего поселка в Галерной гавани выстраивается целая коалиция чиновников. По ситуации высказались комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и Росприроднадзор.
В КГИОП заявили, что контролеры выезжали на место и увидели настоящую стройку — рабочие собирали понтоны, чтобы разместить на них плавучие домики. Но Галерная гавань — это памятник истории. Ее построили еще во времена Петра I. И единственное, что можно делать в гавани — сохранить ее изначальный вид. Ведомство намерено судиться со строителями.
— Проведение работ по возведению квартала на воде в Галерной гавани не относится к работам по сохранению объекта, так как противоречит требованиям закона, — говорится в ответе КГИОП главе МО «Гавань» Нелли Вавилиной. — Комитетом организована юридическая экспертиза в целях рассмотрения вопроса о направлении искового заявления об обеспечении исполнения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия.
Схожая позиция у Роспотребнадзора. В ведомстве сообщили, что никто не согласовывал проект поселка, хотя размещаться он будет на акватории Невы — природного объекта. Теперь руководство муниципалитета хочет привлечь полицию.
— Я обратилась к начальнику УМВД России по Василеостровскому району с просьбой организовать совместный рейд, — сообщила SPB.KP.RU глава МО «Гавань» Нелли Вавилина. — Необходимо зафиксировать нарушения. На территории гавани размещены понтоны, металлические конструкции. Это может повлечь наложение штрафа.
Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, несколько недель назад жителей Васильевского острова удивили проектом плавучего поселка в Галерной гавани. Арендатор, который сейчас управляет мариной в исторической гавани, предложил возвести два десятка домов со всеми удобствами на понтонах. В компании уверяют, что юридически домик — это судно, и все, что нужно для заселения — это договор на швартование. В теории владелец домика за 20 млн рублей может отбуксировать его в другое место. Плавучая дача оснащена канализацией — стоки будут копиться в емкости на берегу, а из кранов литься пусть и очищенная, но забортная вода. Как только на берегу гавани появились металлоконструкции, жители сразу же забили тревогу и обратились во всевозможные инстанции. Чиновники заявили, что с ними никто не согласовывал проект плавучего поселка.