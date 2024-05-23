«Будем привлекать полицию»: Власти Петербурга назвали незаконным строительство плавучих домов в Галерной гавани на Васильевском острове

Как ранее рассказывал SPB.KP.RU, несколько недель назад жителей Васильевского острова удивили проектом плавучего поселка в Галерной гавани. Арендатор, который сейчас управляет мариной в исторической гавани, предложил возвести два десятка домов со всеми удобствами на понтонах. В компании уверяют, что юридически домик — это судно, и все, что нужно для заселения — это договор на швартование. В теории владелец домика за 20 млн рублей может отбуксировать его в другое место. Плавучая дача оснащена канализацией — стоки будут копиться в емкости на берегу, а из кранов литься пусть и очищенная, но забортная вода. Как только на берегу гавани появились металлоконструкции, жители сразу же забили тревогу и обратились во всевозможные инстанции. Чиновники заявили, что с ними никто не согласовывал проект плавучего поселка.