Мэр Братска передал на фронт квадрокоптеры

Три квадрокоптера приобретены на средства благотворительного фонда «Братск — всё для Победы». В зону СВО их доставят наши бойцы, которые сейчас находятся в отпуске в Братске. Сергей Серебренников встречался с ними на прошлой неделе.
— Каждую неделю, да практически каждый день встречаюсь с нашими военными. Они приходят в отпуск, делятся впечатлениями с передовой, рассказывают об обстановке, привозят письма-заявки на оборудование. Мы, конечно, стараемся эти заявки выполнять, обеспечивать через благотворительный фонд «Братск — всё для Победы», — сказал мэр г. Братска Сергей Серебренников.
Чуть больше чем за год в рамках работы благотворительного фонда было приобретено уже более 30-ти квадрокоптеров. Беспилотники — очень ценное и необходимое приобретение в зоне СВО.
— До этого приезжали и созванивались с Сергеем Васильевичем. Заказывали дроны-камикадзе, не хватает их нам. Вот сейчас пока мы в отпуске совпало, что дроны пришли. И чтобы их посылкой нам не отправлять, мы их сами забираем и привезем. Эти дроны работают на цель. Они лучше артиллерии на данное время, эффективнее, — сказал один и бойцов Егор.