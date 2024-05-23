Мэр Братска передал на фронт квадрокоптеры

— До этого приезжали и созванивались с Сергеем Васильевичем. Заказывали дроны-камикадзе, не хватает их нам. Вот сейчас пока мы в отпуске совпало, что дроны пришли. И чтобы их посылкой нам не отправлять, мы их сами забираем и привезем. Эти дроны работают на цель. Они лучше артиллерии на данное время, эффективнее, — сказал один и бойцов Егор.