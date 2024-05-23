Жителям Самары объяснили, почему работодатель может отказать в отпуске

В Самаре с наступлением тепла стартовал сезон отпусков и отгулов. Местным жителям рассказали, почему работодатель может отказать в предоставлении отпуска за свой счет.
По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, чтобы получить отпуск за свой счет, необходимо отдать работодателю письменное заявление и указать причину, по которой вы хотите на время прекратить работу. Вопрос с количеством дней сотрудник решает совместно с руководителем. Кроме того, начальство может отказать в предоставлении подобного отпуска.
Однако вероятность отпуска повысится, если запланирована регистрация брака, ожидается рождение ребенка, погибли близкие родственники. Отказать в отпуске не могут работающим пенсионерам, инвалидам, родственникам военнослужащих, ветеранам боевых действий, Героям Труда, Героям Советского Союза, работникам, совмещающим свою деятельность с обучением.