Температурный рекорд побит в Казахстане

На большей части Казахстана апрель в целом был малоосадочным, лишь в отдельные дни наблюдались сильные дожди. Например, 24 апреля сильный дождь прошел в Актюбинской области на МС Новоалексеевка выпало 25 мм, это чуть больше месячной нормы (норма 23 мм), 25 апреля в Кызылординской области на МС Аральское море выпали почти 2 месячные нормы осадков 24 мм, при норме 14 мм.