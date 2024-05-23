Основной период сдачи ЕГЭ стартовал для нижегородских школьников

Сегодня, 23 мая выпускники нижегородских школ сдают химию, географию и литературу. Затем 28 и 31 мая им предстоит сдать русский язык и математику.
Юрий Шалабаев заявил, что самыми популярными предметами по выбору на ЕГЭ стали обществознание (4 июня), информатика (7 и 8 июня), биология (13 июня) и физика (4 июня).
Глава города также отметил, что девятиклассники уже приступили к сдаче экзаменов. 21 мая у них прошел ОГЭ по иностранному языку. По русскому языку и математике — запланированы на 3 и 6 июня.
«Дорогие ребята, настал момент показать все, чему вы научились за эти годы, проявить лучшие качества и продемонстрировать свои знания. Пусть ваш жизненный путь будет успешным и счастливым, а каждый экзамен станет ступенькой к поставленной цели».
Ранее сообщалось, что более 5,5 тысяч юных нижегородцев заканчивают школу в этом году.