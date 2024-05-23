Две казахстанские школы получат статус «международной»

Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:
- учреждению образования «Казахстанская школа интеллекта»;
- ТОО «Spectrum International School».
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.
Подготовлено постановление правительства «О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования», сообщает Zakon.kz.
Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.