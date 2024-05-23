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Две казахстанские школы получат статус «международной»

Подготовлено постановление правительства «О присвоении статуса международной школы некоторым организациям образования», сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Так, статус международных школ присвоят следующим организациям образования:

  • учреждению образования «Казахстанская школа интеллекта»;
  • ТОО «Spectrum International School».

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 июня.

образование