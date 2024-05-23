Три полосатика: мама с тигрятами вышла на прогулку в Приморье

Показать свои полоски решили сразу три амурских тигра в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. Мать со своими котятами-подростками отправилась на прогулку, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Сотрудники нацпарка отметили, что именно по красивым полоскам сотрудники отдела науки определяют личность каждой особи. Их форма и расположение на шерсти уникальны, как отпечаток пальца у человека. Поэтому такие «штрих-коды» не просто отвечают за маскировку, но и являются опознавательным знаком.
Добавим, что несколько хищников сразу не могут находиться на одной территории, если это не члены семьи. Поэтому моцион матери со своими детенышами — дело обычное. Скоро котята вырастут и отделятся от родительницы, поэтому пусть наслаждаются детством.
Ранее «КП» писала о тигре, который буквально набросился на автомобилистов. Он хотел перебежать дорогу, но при этом испугал людей.