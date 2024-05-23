Три полосатика: мама с тигрятами вышла на прогулку в Приморье

Сотрудники нацпарка отметили, что именно по красивым полоскам сотрудники отдела науки определяют личность каждой особи. Их форма и расположение на шерсти уникальны, как отпечаток пальца у человека. Поэтому такие «штрих-коды» не просто отвечают за маскировку, но и являются опознавательным знаком.