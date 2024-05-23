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Грибникам Новосибирска рассказали, как не потеряться в лесу

С мая любители тихой охоты Новосибирской области устремились в лес.

Источник: Соцсети

С мая любители тихой охоты Новосибирской области устремились в лес. Нередко на таких прогулках грибники теряются. На что обратить внимание при походе и что делать, если вы потерялись — на эти вопросы ответили в Министерстве природы и МЧС региона.

При походе за грибами специалисты Минприроды советуют одеваться в яркую одежду и брать с собой спички, нож, запас воды, продукты, медикаменты, полностью заряженный телефон.

Спасатели МЧС убеждают всегда сообщать родным о своей лесной прогулке: место, маршрут и время. Обязательно стоит посмотреть прогноз погоды.

Дают в МЧС и рекомендации — как действовать, если вы потерялись. Первым делом важно позвонить 112 и рассказать дежурному о себе, месте нахождения, ориентирах вокруг. Можно передать номер близкого человека.

Ранее «МК в Новосибирске» писал о том, что в Новосибирске несколько суток ищут грибника, который заблудился в лесу.

МЧС