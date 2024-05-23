До конца 2025 года в Алматы заменят все старые мусорные контейнеры

Акимат Алматы продолжает работу по модернизации инфраструктуры для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В 2024—2025 годы в городе установят 2905 заглубленных контейнеров для сбора ТБО. Об этом на рабочей встрече с жителями Алмалинского района сказал аким Ерболат Досаев, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.
«Все контейнерные площадки, которые были установлены с 2012 года, мы реконструируем. Кроме того, будут построены 516 новых площадок с заглубленными контейнерами, половина из них появится до конца текущего года. Как вы знаете, под влиянием агрессивной среды металл урн для мусора быстро устаревает. До конца 2025 года все изношенные контейнеры мы полностью заменим», — сообщил Ерболат Досаев.
Работа по установке мусорных контейнеров заглубленного типа началась в Алматы в конце прошлого года. Их преимущество заключается в герметичности и недоступности для бродячих животных и птиц. Также заглубленные контейнеры решают проблему с распространением неприятного запаха, имеют эстетический внешний вид.
«В соответствии с международным опытом мы также планируем установку контейнеров с мешковиной. В плане сервиса — очистки, промывки, санитарной обработки мусорных контейнеров, мешковина показывает гораздо большую эффективность. Кроме того, в этом году мы поменяем 1800 так называемых евроконтейнеров», — добавил аким Алматы.