До конца 2025 года в Алматы заменят все старые мусорные контейнеры

«Все контейнерные площадки, которые были установлены с 2012 года, мы реконструируем. Кроме того, будут построены 516 новых площадок с заглубленными контейнерами, половина из них появится до конца текущего года. Как вы знаете, под влиянием агрессивной среды металл урн для мусора быстро устаревает. До конца 2025 года все изношенные контейнеры мы полностью заменим», — сообщил Ерболат Досаев.