Омичка, проводящая авторские экскурсии, рассказала, на что потратила 100 тысяч

«Мама-предприниматель» — федеральный образовательный проект для женщин, планирующих начать свой бизнес. Всего с 2013 года в нём поучаствовали более 7 тысяч активных россиянок, почти 250 из которых стали победительницами и получили деньги на развитие своих бизнес-идей. Сейчас в программе участвуют более 60 регионов, в том числе Омск. В этом году в планах было набрать 30 участниц, однако заявок на участие подано уже в 2 раза больше, и к сентябрю это число только вырастет.
Победительница регионального этапа имеет шанс представить свой проект и на федеральном уровне. Такой возможностью в прошлом году воспользовалась омский гид Юлия Петрова. С младенцем на руках женщина представила в Москве свою уникальную идею авторских экскурсий и стала победительницей туристического трека. Мы узнали, что дала ей эта программа, как изменились после участия в проекте её бизнес и жизнь.
— Как на вас повлиял проект «Мама-предприниматель»?
— Он серьезно изменил мою жизнь, внес важный вклад в профессиональное становление, сделал меня видимой в региональном масштабе. Если раньше приходилось прилагать усилия, чтобы быть заметной, то сейчас их нужно чуть меньше, потому что меня видят представители органов власти, бизнес-сообществ. Ко мне выросло доверие, открылось больше возможностей для профессиональной реализации.
— Как изменился ваш подход к собственному бизнес-проекту?
— Я начала относиться к нему более серьёзно, стала ответственнее в отношении цифр, ведения бизнеса, проработки бизнес-процессов. Скажу честно: я не предприниматель ни по складу мышления, ни по образованию, я — гуманитарий. 12 лет проработала в университете, являюсь автором научных работ гуманитарного характера, потому для меня это — совершенно новое дело. Участие в этой программе подсветило, насколько важно разбираться именно в бизнес-процессах. Сейчас я нахожусь в постоянном обучении.
— На что потратили грант в 100 тысяч, положенный победителю регионального этапа?
— Прошло меньше года с момента, как я принимала участие в этом конкурсе, но уже можно подвести какие-то промежуточные итоги. Все очень просто: я потратила грант на рабочую технику, которая помогает проводить экскурсии более эффективно. У нас расширилась линейка предложений, которые имеются на экскурсионном рынке, появились новые клиенты, в том числе корпоративные, новые знания, умения, навыки, увеличились финансовые показатели. В команду пришли новые сотрудники, которые позволяют вести бизнес более качественно.
— Как оцениваете сам проект «Мама — предприниматель»? Тяжело ли было участвовать в федеральном этапе конкурса?
— Сам проект — это отличная кузница кадров, новых отношений, новых возможностей для коллабораций, для развития, для того, чтобы расширить горизонты. Мне посчастливилось поучаствовать не только в региональном этапе, но и в федеральном. Я, когда приехала в Москву, столкнулась с тем, что у нас лишь 15 человек были участницами этого года, то есть у них были стартапы, как у меня, новое дело на самом начале его реализации, а остальные участницы — женщины, которые занимаются своими предпринимательскими проектами несколько лет и уже достигли каких-то определённых высот, у них совершенно другой уровень развития, инвестиций, потребностей для развития их бизнеса, и это тоже позволило расширить горизонты видения собственного проекта. Конечно, выступать было намного сложнее, потому что более серьёзный уровень, должны быть более проработанные проекты.
— Успели обзавестись новыми друзьями?
— Конечно, у меня появились новые знакомства. Не скажу, что это прямо дружеские связи, но приятельские. На проекте я познакомилась с будущей няней своей дочки.
— Что бы вы посоветовали будущим участницам программы?
— Я не вижу ни одной причины, по которой я бы не советовала участвовать в этом проекте. Вообще всем обязательно нужно подать заявку в надежде попасть в проект, в финал, поучиться, принять участие в борьбе за 100 тысяч рублей, обязательно верить в своё дело и пробовать достичь того, что интересно. Я дам один совет: мечтать и мыслить широкими горизонтами, не стесняться просить многое, тогда всё обязательно получится.