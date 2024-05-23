Омичка, проводящая авторские экскурсии, рассказала, на что потратила 100 тысяч

— Сам проект — это отличная кузница кадров, новых отношений, новых возможностей для коллабораций, для развития, для того, чтобы расширить горизонты. Мне посчастливилось поучаствовать не только в региональном этапе, но и в федеральном. Я, когда приехала в Москву, столкнулась с тем, что у нас лишь 15 человек были участницами этого года, то есть у них были стартапы, как у меня, новое дело на самом начале его реализации, а остальные участницы — женщины, которые занимаются своими предпринимательскими проектами несколько лет и уже достигли каких-то определённых высот, у них совершенно другой уровень развития, инвестиций, потребностей для развития их бизнеса, и это тоже позволило расширить горизонты видения собственного проекта. Конечно, выступать было намного сложнее, потому что более серьёзный уровень, должны быть более проработанные проекты.