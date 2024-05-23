«Садясь в чужое авто, становитесь эгоистами»: Почему в Казани таксисты ополчились на пассажиров

В социальных сетях казанские таксисты выразили недовольство поведением пассажиров. Они возмущены, что клиенты позволяют себе курить электронные сигареты, пить и есть в салоне их автомобиля, а также пачкают сиденья.
«Я не понимаю, почему, садясь в чужой автомобиль, Вы становитесь эгоистами. Я прекрасно понимаю, что Вы платите деньги, но помимо этого нужно еще и уважать чужой труд, и не портить чужое имущество», — написал в своем посте один из таксистов.
По его словам, помимо всего прочего пассажиры не указывают информацию о том, что с ними едут дети. Ведь, согласно правилам ПДД, если ребенку нет 12 лет, то он должен перевозиться в специальном кресле. А если его у таксиста нет, а в заказе такой пассажир не указан?
Выразил автор поста и возмущение по поводу тех клиентов, которые садясь на переднее сиденье, то есть рядом с водителем, начинают играть в своем смартфоне. По словам таксиста, свет от экрана гаджета сильно отвлекает от дороги, что влияет на безопасность движения.
Ответ казанских пассажиров в соцсетях не заставил себя долго ждать. У них, оказывается, тоже накипело. Под постом возмущенного таксиста, они оставили свои претензии.
Так, Сергей Кузин заявил, что таксисты, выполняя заказ, то есть, находясь на работе, сами становятся эгоистами и даже эгоцентристами. Ему не нравится, что они в пути разговаривают по телефону, в том числе и по видеосвязи, или переписываются. Этими действиями они, мол, сами создают аварийную ситуацию, подвергая опасности себя и пассажира.
И это еще не полный список претензий. Туда также вошло: просмотр таксистами фильмов во время поездки, курение за рулем, прослушивание на большой громкости непристойных песен, резкое торможение, мат в разговоре, отсутствие сдачи при оплате наличными, грязные салоны и неприятный запах в них, неопрятность, снижение рейтинга пассажира по внешнему виду, просьба перевести оплату на личную карту при заказе через приложение, отмена заказа без причины, принуждение к общению, плохое состояние детских кресел, смена маршрута, присутствие в авто постороннего человека, несоответствие фотографии водителя с реальностью, отсутствие кондиционера и зарядки для гаджетов при услуге «комфорт+».
Да и вообще, по мнению Сергея, некоторые таксисты не всегда здороваются с клиентами и ведут себя с ними высокомерно.
ВСЕ ОТНОШЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ НЕВОЗМОЖНО.
Кто здесь прав, а кто нет, разбиралась «Комсомолка». Так, по словам специалиста по связи с общественностью сервиса такси «Максим» Екатерины Мамай, все отношения между водителем и пассажиром регламентировать невозможно. Поэтому основными правилами являются вежливое и уважительное общение, причем как со стороны таксиста, так и со стороны клиента.
«Нужно стараться избегать конфликтных ситуаций и по возможности не реагировать на провокации. Опытные таксисты зачастую понимают, в каком настроении находится пассажир, настроен ли он к общению или наоборот, и действуют сообразно этому. При этом разговоры в поездках не запрещены, часто их инициируют сами пассажиры, — отметила Екатерина Мамай, — Рабочие моменты могут быть разные. Таксист может сказать пассажиру о том, что какие-то его действия неправильные. Например, попросить не ставить грязные сумки на сидения, присмотреть за ребенком, чтобы он не испачкал спинку кресла. Это нормальные просьбы. Таксист озвучивает их для того, чтобы салон оставался чистым и приятным для следующих пассажиров».
Специалист также советует в случае, если пассажир чем-то недоволен или возмущен, сразу завершить поездку, покинуть автомобиль, отменить заказ и сообщить о случившемся в службу поддержки. Сделать это можно через приложение или по номеру телефона, по которому был сделан заказ.
«Если на водителя поступит жалоба, в системе появляется отметка о нарушении. По каждому обращению специалисты проводят проверку, при необходимости связываются с участниками поездки, стараются оперативно принять справедливое решение. К водителю могут применяться различные санкции вплоть до прекращения сотрудничества без права восстановления. Пассажиру, если именно он повел себя неадекватно, могут ограничить доступ к услугам сервиса», — рассказала Екатерина Мамай.
По ее словам, и водители, и пассажиры являются равноправными пользователями сервиса. Поэтому, выгораживать какую-то одну сторону для компании бессмысленно.
«СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И СНИМАЙТЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ НА ВИДЕО».
Согласно опросам участников всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России», конфликты с клиентами у них возникают один-два раза в месяц и решаются они мирным путем.
«В таких ситуациях лучше всего сохраняйте спокойствие — это первый шаг к безопасности. Снимайте происходящее на видео. Используйте для этого телефон или видеорегистратор. Эта запись будет доказательством, освобождающим от ложных обвинений. В случае проблем мгновенно связывайтесь с диспетчерской службой или поддержкой. Обязательно избегайте физического контакта», — советует руководить проекта «Лучший водитель такси в России» Кирилл Казанин.
По его мнению, профессия таксиста на данный момент недооценена в обществе. Многие воспринимают водителя, как извозчика. При этом пассажиры забывают, что водители ежедневно вносят весомый вклад не только в повышении их мобильности, но и оказывают людям реальную помощь и часто спасают жизни.
«ВИНОВАТЫ ВСЕ ВОКРУГ, НО НЕ ОН».
В этой работе важна психологическая устойчивость. В этом убеждена победительница татарстанского этапа конкурса «Лучший водитель такси в России-2023» Луиза Бадреева.
«Как говорится, ездить мы всегда научимся, а вот без психологической устойчивости, увы, в профессии таксиста не обойтись», — подметила она.
По ее словам, для таксистов-новичков трудности могут возникнуть при работе с навигатором, так как в пути он может дать неверный маршрут. Но и сами пассажиры частенько некорректно вводят данные о своем местоположении.
«Без конфликтных ситуаций не обойтись, они возникают в любой сфере деятельности. Выбирая такси, как средство передвижения, люди обычно всегда настроены негативно. Они куда-то спешат, опаздывают или кто-то им позвонил. Такси для них становится жизненно необходимым транспортным средством. Поэтому нужно знать психологический портрет пассажира — виноваты все вокруг, но не он. А 20% клиентов обычно просто привыкли пользоваться такси и используют его для личного комфорта».
Несмотря на все свою осмотрительность и опыт с ней тоже происходили неприятные моменты. Как-то раз она приехала к указанному клиенткой адресу и тут она вдруг звонит, заявляет, что такси приехало не туда, куда надо.
«В таких моментах сразу возникает ступор. Если ты стоишь по указанному адресу, а пассажира рядом нет, то приходится разбираться. Как оказалось, она ввела совсем не тот адрес. Подъезжать к ней я уже не стала. Нет, это было не сложно сделать. Тут другое. При встрече она начала бы сразу конфликтовать. Если я изначально вижу, что может пойти негатив, то лучше сразу откажусь от заказа», — вспоминает Луиза.
Тем не менее, лучший таксист Казани 2023 в некоторых моментах готова встать на сторону пассажиров. Ведь для нее основными правилами являются: поддержание чистоты и комфорта в машине, а также доброжелательность, раз сфера деятельности такси связана с оказанием услуг.
«Если говорить о пассажирах, то от них требуется, чтобы они доверяли таксистам и уважали их имущество. Клиенты должны понимать, что автомобиль не является кафе или рестораном на колесах, тем более, если они не едят и не пьют в своих машинах, — отмечает Бадреева. — У меня был случай, когда пассажир хотел занести пыльную коробку в салон. Я его вежливо попросила положить ее в багажник, на что он мне ответил, что ее содержимое стоит дороже моего авто. Конечно, было обидно, но я ему ответила, что на это место в последующем может сесть его супруга и испачкать свое платье. Только тогда он согласился на мои условия. Каждый раз протирать поверхности за пассажирами я не могу».
Она не стесняется делать справедливые замечания клиентам. При этом ей не особо важно, что они могут понизить звезды, ведь это заставит человека в следующий раз вести себя согласно правилам нормального общества. Несмотря на все вышеперечисленное, Луиза считает, что хороших пассажиров все же больше, чем плохих.
ТОП ПРИЧИН ДЛЯ КОНФЛИКТОВ.
Водитель такси в Чебоксарах Артур Михайлов:
«Самые частые причины конфликтов — это некорректно указанный адрес подачи, хамское поведение, пассажиры с ребенком, которые решили сэкономить на детском тарифе».
Водитель такси в Кемерово Маргарита Рычкова:
«Когда ты едешь, а пассажиры спрашивают: “а можно вот туда заехать? Это же по пути”. Я так, стоп, заходите в приложение и указываете все точки. Только тогда я остановлюсь. Это дополнительный адрес. Когда наступает лето, и начинается купальный сезон, приходят заказы из прибрежных зон. Всегда спрашиваю у пассажиров в чате: “Вы сухие?”, отвечают: “Да, да, конечно, мы сухие”, а потом в машине аквариум».
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
«Всегда что-то да происходит на работе. Из необычного запомнился заказ до психоневрологического диспансера. Сели две женщины, как я понял, мать с дочерью. Немного проехав, одна из них ни с того ни с сего начала неистово кричать, после пинать и дергать мое сиденье. Самое удивительное, что после всего этого она вцепилась зубами в спинку и начала его грызть. Понимаю, что люди бывают разные, и болезни тоже. Но этот случай запомнился мне на всю жизнь», — рассказал «Комсомолке» водитель такси из Бурятии Алексей Корытов.
«Вез молодую пару, с ними был грудной ребенок в переноске, которого они положили между собой на заднем сидении. Они ехали со дня рождения, была ночь. По дороге ссорились, выясняли отношения. Как привез их, они расплатились и вышли из машины. Я не обернулся и не посмотрел. Взял следующий заказ (прошло минут 20). Меня запросил диспетчер посмотреть не оставили ли у меня чего в салоне. Я обернулся. Волосы встали дыбом. Там остался ребенок. Вернулся и выслушал еще в свой адрес пару ласковых от мамаши», — вспоминает таксист из Тамбова Денис Давыдов.