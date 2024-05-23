«Садясь в чужое авто, становитесь эгоистами»: Почему в Казани таксисты ополчились на пассажиров

«Если говорить о пассажирах, то от них требуется, чтобы они доверяли таксистам и уважали их имущество. Клиенты должны понимать, что автомобиль не является кафе или рестораном на колесах, тем более, если они не едят и не пьют в своих машинах, — отмечает Бадреева. — У меня был случай, когда пассажир хотел занести пыльную коробку в салон. Я его вежливо попросила положить ее в багажник, на что он мне ответил, что ее содержимое стоит дороже моего авто. Конечно, было обидно, но я ему ответила, что на это место в последующем может сесть его супруга и испачкать свое платье. Только тогда он согласился на мои условия. Каждый раз протирать поверхности за пассажирами я не могу».