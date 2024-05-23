Уровень воды снизился в реке Мая на севере Хабаровского края

— За последние четыре часа вода в реке Мая упала на 11 сантиметров. Тем не менее, мы ведем круглосуточный мониторинг состояния уровня у сёл Нелькан и соседней Джигде, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.