Уровень воды снизился в реке Мая на севере Хабаровского края

В Аяно-Майском районе удалось избежать чрезвычайной ситуации в связи с таянием снега на сопках и подъема реки Мая у села Нелькан. К настоящему времени рост уровня воды прекратился, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— За последние четыре часа вода в реке Мая упала на 11 сантиметров. Тем не менее, мы ведем круглосуточный мониторинг состояния уровня у сёл Нелькан и соседней Джигде, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Неблагоприятными отметками реки Мая в этом месте считается уровень 580−600 см, при его достижении вода может залить частные дома, приусадебные участки, а также дороги местного значения.