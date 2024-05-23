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Уровень воды снизился в реке Мая на севере Хабаровского края

Населённым пунктам подтопление из-за таяния снега не угрожает.

Источник: Администрация Аяно-Майского района

В Аяно-Майском районе удалось избежать чрезвычайной ситуации в связи с таянием снега на сопках и подъема реки Мая у села Нелькан. К настоящему времени рост уровня воды прекратился, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — За последние четыре часа вода в реке Мая упала на 11 сантиметров. Тем не менее, мы ведем круглосуточный мониторинг состояния уровня у сёл Нелькан и соседней Джигде, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Неблагоприятными отметками реки Мая в этом месте считается уровень 580−600 см, при его достижении вода может залить частные дома, приусадебные участки, а также дороги местного значения.