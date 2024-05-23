В Мошковском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 23 мая около 7:30 на территории Мошковского района ВАЗ-2112, за рулем которого находился водитель 1986 года рождения, двигался по автодороге «Северный обход Новосибирска» в сторону города. На 73 километре трассы мужчина совершил наезд на грузовик МАН, в составе которого был полуприцеп. Грузовой автомобиль в момент аварии стоял у края проезжей части.