В мэрии Екатеринбурга посчитали свежесрезанные пни лиственниц на Метеогорке «прошлогодними»

Напомним, неравнодушные горожане обратили внимание на свежесрубленные вековые лиственницы. Жалоба поступила в мэрию накануне. После этого чиновники пообещали провести проверку.
Выяснилось, что сейчас на территории парка ведут работу по ремонту тротуаров. Снос зеленых насаждений не предусмотрен.
«Пни деревьев, указанные на фото, остались от снесенных сухостойных зеленых насаждений, снос которых был выполнен обслуживающим парк учреждением в прошлые годы, что визуально видно по цвету среза на пне. Распиленные ветви деревьев являются остатками упавших во время весеннего снегопада (04.05.2024) частями крон зеленых насаждений. На сегодняшний день данные порубочные остатки вывезены обслуживающем парк учреждением», — подчеркнули в мэрии.
Там добавили, что в ходе ремонта дорожек незначительная поверхностная часть корней деревьев местами подрезается. Чиновники заверили, что это не приведет к гибели зеленых насаждений, а послужит омоложением корневой системы.
Состояние зеленой зоны еще в 2022 году раскритиковал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. По мнению мэра, территорию зоны отдыха необходимо передать в ведение муниципалитета для наведения порядка. Сейчас парк находится в ведении ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Впоследствии обсуждалась идея о передаче части Метеогорки на баланс города. В мэрии предлагали, чтобы территория действующей метеостанции, смотровая площадка и земля рядом оставались в собственности федеральных властей, а спуск и полянка могут перейти муниципалитету.