В Новосибирской области в апреле выросли цены на свеклу, яйца и коньяк

Подорожали на 2,1% яйца. Также подскочили цены на байховый черный чай (8,7%), газировку (5,8%), сгущенное молоко (9,6%), творог (4,5%). В то же время упала цена на мясную продукцию, в том числе консервы и колбасу, а также макароны и гречку.