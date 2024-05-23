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В Новосибирской области в апреле выросли цены на свеклу, яйца и коньяк

Об изменении цен рассказали в Новосибирскстате.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирскстате рассказали, как изменились цены на продовольственные товары в апреле 2024 года. Больше всего, по данным статистики, подорожали овощи.

Заметно подскочила цена на свеклу. За месяц овощ подорожал сразу на 25%. Также выросли в цене морковь (12,1%), апельсины (7,8%), виноград (6,8%). В то же время на 8,7% подешевели огурцы, на 8,3% — помидоры.

На 3,4% повысилась стоимость отечественного коньяка. В то же время стало дешевле игристое вино (на 1,9%).

Подорожали на 2,1% яйца. Также подскочили цены на байховый черный чай (8,7%), газировку (5,8%), сгущенное молоко (9,6%), творог (4,5%). В то же время упала цена на мясную продукцию, в том числе консервы и колбасу, а также макароны и гречку.