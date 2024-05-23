Екатеринбурженка стала участницей романтического шоу на федеральном канале

Тренер по йоге из Екатеринбурга приняла участие в романтическом шоу на федеральном канале. Девушка попробует завоевать сердца богача. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Реалити «Мистер Х» выйдет на экраны 23 мая. Девушки со всей страны поборются за сердце успешного мужчины. Однако загвоздка в том, что в проекте принимают участие двое — бедняк и богач.
— Кто есть кто девушки не будут знать до конца проекта. Что победит в финале, когда откроется правда, — любовь или деньги? — анонсируют организаторы.
В числе претенденток на сердце мистеров Х — 35-летняя Катарина Солодовченко. Девушка живет в Екатеринбурге, у нее собственный бренд, который приносит ей немаленький заработок. Для души она работает тренером по йоге. Уралочка воспитывает двоих детей.