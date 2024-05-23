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Екатеринбурженка стала участницей романтического шоу на федеральном канале

Тренер по йоге из Екатеринбурга поборется за сердце богача на ТВ-шоу.

Источник: телеканал Пятница

Тренер по йоге из Екатеринбурга приняла участие в романтическом шоу на федеральном канале. Девушка попробует завоевать сердца богача. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Реалити «Мистер Х» выйдет на экраны 23 мая. Девушки со всей страны поборются за сердце успешного мужчины. Однако загвоздка в том, что в проекте принимают участие двое — бедняк и богач.

— Кто есть кто девушки не будут знать до конца проекта. Что победит в финале, когда откроется правда, — любовь или деньги? — анонсируют организаторы.

В числе претенденток на сердце мистеров Х — 35-летняя Катарина Солодовченко. Девушка живет в Екатеринбурге, у нее собственный бренд, который приносит ей немаленький заработок. Для души она работает тренером по йоге. Уралочка воспитывает двоих детей.

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