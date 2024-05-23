Новую школу построят по нацпроекту в Заельцовском районе

Министр строительства региона Алексей Колмаков посетил стройплощадку школы и оценил темпы реконструкции объекта. Он отметил, что создание новых школьных мест и строительство современных учреждений образования — основной вектор работы правительства региона. Для этого в регионе реализуется целый ряд областных программ, привлекаются федеральные средства в рамках национальных проектов.



— Школа по ул. Кубовой — один из объектов, который строится в регионе по нацпроекту «Образование». По проекту здание рассчитано на 825 учеников, для которых в школе будут созданы самые современные условия как для получения общего образования, так и для развития творческих способностей, реализации спортивного потенциала. Сегодня подрядчик ООО «СУ РСТ» активно возводит корпуса обоих зданий, завершает работы по выносу транзитных сетей с территории школы, прокладывает инженерные сети, необходимые для эксплуатации школы. Уже в следующем году школа откроет двери для своих воспитанников, — отметил Алексей Колмаков.

