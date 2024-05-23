Стало известно, во сколько родителям обойдутся выпускные во Владивостоке

Выпускной образ девятиклассницы обойдётся в 14,5 тысячи рублей, одиннадцатиклассницы — в 18,5 тысячи рублей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге наряд для молодого человека после 9-го класса будет стоить в среднем 12 тысяч рублей, после 11-го — в 18,5 тысячи рублей. Одеть на выпускной девушку-девятиклассницу можно за 12,5 тысячи рублей, одиннадцатиклассницу — 20 тысяч рублей.