Стало известно, во сколько родителям обойдутся выпускные во Владивостоке

Родители учащихся 9-х и 11-х классов во Владивостоке рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускных в 2024 году, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе сервиса SuperJob.
В среднем выпускной для девятиклассников во Владивостоке обойдётся в 11 тысяч рублей на ученика. Для сравнения приводят данные по Санкт-Петербургу и Москве, где сумма ненамного выше: 13 и 14 тысяч рублей соответственно.
Намного больше расходов понесут родители тех, кто заканчивает 11 классов. В среднем во Владивостоке на организацию праздника придётся потратить 15,5 тысячи рублей. В Москве на выпускной потратят 21 тысячу рублей, в Санкт-Петербурге — 20 тысяч рублей.
Выпускной образ девятиклассницы обойдётся в 14,5 тысячи рублей, одиннадцатиклассницы — в 18,5 тысячи рублей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге наряд для молодого человека после 9-го класса будет стоить в среднем 12 тысяч рублей, после 11-го — в 18,5 тысячи рублей. Одеть на выпускной девушку-девятиклассницу можно за 12,5 тысячи рублей, одиннадцатиклассницу — 20 тысяч рублей.
Выше цены нарядов на выпускной в Москве. На юношей родители потратят в среднем 15,5 тысячи рублей после 9-го класса и 20 тысяч рублей — после 11-го класса. На выпускниц 9-х и 11-х классов — по 15 и 22 тысячи рублей соответственно.