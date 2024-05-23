Сегодня ожидается пик воды в Иртыше в Омске

Специалисты Обь-Иртышского УГМС в четверг, 23 мая, представили актуальные данные об уровне рек по состоянию на 8:00. Отмечается, что Иртыш в черте Омска поднялся за сутки на 4 сантиметра и достиг 310 сантиметров.

Ранее специалисты сообщали, что максимального уровня вода достигнет 23 мая, затем произойдёт стабилизация, а после вода в реке начнёт постепенно уходить. Вместе с тем отмечали, что такой уровень воды для Омска явление частое. Например, с 2015 по 2017 годы высшие уровни половодья превышали сегодняшние значения.

Добавим, что уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима продолжает медленно снижаться. За сутки вода упала ещё на четыре сантиметра и сейчас её уровень составляет 933 сантиметра. На спад идёт также и вода в реке Ишим в районе села Орехово. Там за сутки ушло 17 сантиметров, уровень упал до 1 484 сантиметров.