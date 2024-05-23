«Другое кино»: на фестивале «Золотой витязь» в Омске покажут более 150 фильмов

В Омске стартовал XXXIII Международный фестиваль «Золотой витязь». Форум традиционно пройдет под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Зрителям и жюри предстоит оценить 159 фильмов.
Участниками фестиваля станут звезды российского кинематографа, в числе которых Андрей Кончаловский, Сергей Шакуров, Виктор Сухоруков, Игорь Скляр, а также кинодеятели Беларуси, Германии, Сербии, Сирии, Ирана и Турции.
В программу «Золотого витязя — 2024» включены ленты из 12 стран мира. По словам организаторов, это «другое кино», заставляющее сопереживать, думать о прошлом и будущем.
Конкурсная программа включает шесть номинаций: игровые, анимационные, документальные короткометражные и полнометражные фильмы, кино для детей, дебютные и студенческие фильмы.
Впервые участниками форума станут омские кинематографисты. На суд жюри они представили пять работ: «Покоривший космос», «Я иду тебя искать», «Часы для Веры», «Поэт Никто» и документальный короткометражный фильм «Дела сердечные».
«Золотой витязь», позиционирующий себя как фестиваль духовно-нравственного кино, сейчас наблюдает новые тенденции. Одна из них — растущий интерес к конкурсу региональных участников.
«Кинематограф отображает картину мира. Реальность становится весомее всякого художественного вымысла. Стираются границы между документальным и игровым кино. Создатели лент стремятся запечатлеть время. На смену развлекательным приходят фильмы, наполненные социально-политическим, духовно-нравственным, историческим и культурным смыслом», — делится наблюдениями президент кинофорума, народный артист России Николай Бурляев.
Цель фестиваля — привлечь как можно больше зрителей. Поэтому сеансы будут бесплатными и пройдут не только на городских площадках, но и в районных ДК, вузах и библиотеках. В рамках форума запланирована конференция Культурного Фронта России. Состоятся творческие встречи, мастер-классы, музыкально-поэтические программы, авторские моноспектакли, обсуждения и пресс-конференции. Всего в программе форума — более двадцати мероприятий.
Тем временем «Золотой витязь» уже назвал своих первых лауреатов. Золотые медали имени Юрия Левитана «За выдающийся вклад в теле-радиожурналистику» вручены российским военкорам Григорию Вдовину и Сергею Зенину. Обладателем медали имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» стал народный артист России Карен Шахназаров.
Фестиваль продлится до 29 мая.
Кстати
Форум проходит при поддержке министерства культуры России, правительства Омской области, Союза кинематографистов РФ, Культурного фронта России и Омской епархии.