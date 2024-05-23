«Другое кино»: на фестивале «Золотой витязь» в Омске покажут более 150 фильмов

Цель фестиваля — привлечь как можно больше зрителей. Поэтому сеансы будут бесплатными и пройдут не только на городских площадках, но и в районных ДК, вузах и библиотеках. В рамках форума запланирована конференция Культурного Фронта России. Состоятся творческие встречи, мастер-классы, музыкально-поэтические программы, авторские моноспектакли, обсуждения и пресс-конференции. Всего в программе форума — более двадцати мероприятий.