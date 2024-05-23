«Прощай, школа»: в Хабаровске выбрали дату выпускного у старшеклассников

Отметим, что в этом году в краевой столице насчитывается больше 8,6 тысячи выпускников. Это 6,3 тысячи человек, оканчивающих девятый класс и 2,3 тысячи 11-классников. Отмечать последний звонок будут прямо в школах. Для выпускников проведут последние классные часы, организуют творческие вечера, чаепития и танцы.