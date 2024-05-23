«Прощай, школа»: в Хабаровске выбрали дату выпускного у старшеклассников

Подходит к концу учебный год, а это значит, что скоро школьников ждет выпускной. В 2024 году, по традиции, старшеклассники соберутся в «Платинум Арене», чтобы отпраздновать окончание школы и начало взрослой жизни. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК В ХАБАРОВСКЕ В 2024 ГОДУ
Школьники с нетерпением ждут, когда будет последний звонок в Хабаровске. В управлении образования города уже выбрали дату — 24 мая. Ее определили с учетом расписания экзаменов.
— У выпускников 11-х классов есть три дня после последнего звонка на подготовку к самому массовому и основному экзамену по русскому языку. Ребята напишут его 28 мая, — рассказала замначальника управления образования Хабаровска Елена Тихонова.
Отметим, что в этом году в краевой столице насчитывается больше 8,6 тысячи выпускников. Это 6,3 тысячи человек, оканчивающих девятый класс и 2,3 тысячи 11-классников. Отмечать последний звонок будут прямо в школах. Для выпускников проведут последние классные часы, организуют творческие вечера, чаепития и танцы.
КОГДА ОБЩЕГОРОДСКОЙ ВЫПУСКНОЙ В ХАБАРОВСКЕ В 2024 ГОДУ
Многие старшеклассники до последнего задавались вопросом, будет ли общегородской выпускной в Хабаровске в 2024 году. К счастью, мероприятие не отменили. В 2024 году оно пройдет в «Платинум Арене».
Общегородской выпускной в Хабаровске в 2024 году состоится 28 июня. К этому времени все 11-классники уже сдадут ЕГЭ и смогут спокойно отпраздновать окончание школы. В честь этого для них устроят концертную программу и торжественную церемонию вручения школьных аттестатов.