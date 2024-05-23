Паводки в Казахстане: данные о ситуации в регионах

В г. Кульсары, селе Индербор Индерского района Атырауской области из подтопленных территории откачано 85 861 куб. метров воды. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык. Из-за повышения уровня воды в поймах реки Жайык и размыва защитной земляной дамбы создалась угроза подтопления села Жалгансай Махамбетского района. Проведено оповещение населения, часть жителей самостоятельно эвакуировались. 154 человека, из них 96 детей размещено в эвакуационном пункте на базе средней школы. Проведены работы по устранению размыва дамбы. В этой связи подтопление жилых домов не допущено. В настоящее время размыв дамбы устранен. Уложено 22 300 мешкотар и 1 800 тонн инертных материалов, работы по укреплению и возведению защитных дамб продолжаются.