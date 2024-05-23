Паводки в Казахстане: данные о ситуации в регионах

В г. Петропавловск Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке талой воды из оставшихся подтопленных 18 дворовых территорий. За сутки отведена и откачена из 2 дворовых территорий полностью. Всего откачано 129 550 кв.метров.
В г. Кульсары, селе Индербор Индерского района Атырауской области из подтопленных территории откачано 85 861 куб. метров воды. Ведется круглосуточный мониторинг уровня воды реки Жайык. Из-за повышения уровня воды в поймах реки Жайык и размыва защитной земляной дамбы создалась угроза подтопления села Жалгансай Махамбетского района. Проведено оповещение населения, часть жителей самостоятельно эвакуировались. 154 человека, из них 96 детей размещено в эвакуационном пункте на базе средней школы. Проведены работы по устранению размыва дамбы. В этой связи подтопление жилых домов не допущено. В настоящее время размыв дамбы устранен. Уложено 22 300 мешкотар и 1 800 тонн инертных материалов, работы по укреплению и возведению защитных дамб продолжаются.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области уложено 1 300 мешкотар и 110 тонн инертных материалов. Берегоукрепительные работы продолжаются.
В городе Уральск Западно-Казахстанской области продолжается откачка талой воды из дачных домов в круглосуточном режиме с помощью мощных переносных насосных станций. За сутки и ночное время откачана более 309 тыс. куб.метров воды.
По республике вернулись в свои дома эвакуированные 61 668 человек, в пунктах временного размещения остаются 5 498 человек. Отведено и откачано порядка 24,4 млн куб метров талой воды из 11 300 частных жилых домов и 3 604 дворовых территорий. Проведена укладка более 8 млн мешкотар и 1,5 млн тонн инертных материалов.
В противопаводковых работах задействовано 4 162 человек и 662 единиц техники, 244 водооткачивающих средств и 54 плавательных средств, 4 воздушных судов.