Три сильные вспышки произошли на Солнце 22 мая — чем это грозит?

В среду, 22 мая, ученые зафиксировали на Солнце три сильные вспышки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики в Москве.
Одна из вспышек длилась 31 минуту, другая — 44 минуты и третья — 21 минуту. Все вспышки, отметили исследователи, относились к классу М.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делят на классы: A, B, C, M, X. Минимальным считается класс A0.0. Он соответствует мощности излучения в 10 нановатт на 1 кв.м. С каждой новой буквой мощность увеличивается в 10 раз.
При солнечных вспышках происходят выбросы солнечной плазмы. Когда ее облака достигают Земли, могут происходить магнитные бури.
В начале мая также была зафиксирована серия таких вспышек, после чего на нашу планету обрушилась сильнейшая магнитная буря. Экстремального уровня мощности она достигла 11 мая. Отмечается, что таких бурь не наблюдали на Земле с 2005 года.