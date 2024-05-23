Сегодня более 6 тысяч 11-классников напишут первый экзамен

— Сегодня ЕГЭ по географии, химии и литературе напишут больше 6 тысяч ребят. На протяжении 11 лет они шли к этому дню. Учились, ошибались и снова учились. Уверен, проделанная работа поможет справиться с испытанием. Желаю удачи, — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.