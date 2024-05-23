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Сегодня более 6 тысяч 11-классников напишут первый экзамен

Ребята проверят свои знания по географии, химии и литературе.

— Сегодня ЕГЭ по географии, химии и литературе напишут больше 6 тысяч ребят. На протяжении 11 лет они шли к этому дню. Учились, ошибались и снова учились. Уверен, проделанная работа поможет справиться с испытанием. Желаю удачи, — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

Экзамены начнутся в 10:00. 11-классников примут около 70 пунктов проведения во всех муниципалитетах края. Основная часть ребят (свыше 3,1 тысячи выпускников) сдают химию, около 2 тысяч человек — литературу, 960 человек — географию.

Результаты по первым экзаменам опубликуют на официальном сервисе ЕГЭ не позднее 6 июня.

В общей сложности в этом учебном году единый госэкзамен сдадут 23,5 тысяч 11-классников, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее заместитель главы Краснодарского края сообщила о возможности 11-классников пересдать экзамен по одному предмету до завершения сроков приема документов в вузы. При этом первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован.

образование