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До +22° потеплеет в Иркутске в пятницу

Иркутская область, НИА-Байкал — По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 мая в Иркутской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром при прояснении туман.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 78% 756 мм рт. ст. +21°
Источник: НИА Байкал

Ветер восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура ночью +2,+7°, в северных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа −1,-6°, заморозки, днем +17,+22°, при облачной погоде +11,+16°, в северных и верхнеленских районах местами до +27°.

В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, утром туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +4,+6°, днем +20,+22°.