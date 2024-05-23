До +22° потеплеет в Иркутске в пятницу

Ветер восточный, юго-восточный с переходом днем на юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура ночью +2,+7°, в северных и верхнеленских районах в пониженных формах рельефа −1,-6°, заморозки, днем +17,+22°, при облачной погоде +11,+16°, в северных и верхнеленских районах местами до +27°.
В Иркутске завтра переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, утром туман, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, температура ночью +4,+6°, днем +20,+22°.