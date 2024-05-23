С 1 июня в Новосибирской области запустят дополнительные электрички до мест летнего отдыха

На период с 1 июня по 1 сентября назначены маршруты электропоезда № 6655/6656, следующие по маршруту Новосибирск — Искитим — Новосибирск. Они отправляются в 13:06 и прибывают в Искитим в 14:30. Обратный рейс в 15:45 и прибывают на конечную станцию в 17:11.