С пакистанским колоритом. В Минске 23 мая начнет курсировать необычный трамвай

Truck art — популярный вид искусства в Пакистане, отражающий богатое культурное наследие страны и демонстрирующий талант и творчество местных ремесленников. Фургоны, автобусы и рикши декорируют особой техникой росписи и украшают цветами.
В Минске такой транспорт появится впервые — в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном. В презентации трамвая приняли участие первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в Беларуси Саджад Хайдер Хан, генеральный директор «Минсктранса» Олег Дзюбенко.
Перед тем как представить новичка, который украсит своим внешним обликом столичные дороги, Чрезвычайный и Полномочный Посол показал гостям фото автомобилей, декорированных с помощью такой же техники. Все они выглядят ярко и броско, их с легкостью можно назвать произведением искусства на колесах.
Затем прошла презентация белорусского трамвая, который будет курсировать по маршруту № 9. Почетные гости перерезали красную ленту в знак того, что 23 мая состав начнет перевозить горожан. Подробнее остановимся на его внешнем облике: на кузове изображены национальные достопримечательности Беларуси и Пакистана и орнамент, благодаря чему трамвай стал значительно наряднее своих «коллег».
— Примерно год назад мы провели встречу с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, во время которой обсудили мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. В том числе и проект запуска такого трамвая. Очень рады, что он претворился в жизнь. Поскольку состав будет курсировать по улицам города, тысячи людей смогут его увидеть и познакомиться с культурой Пакистана, — сказал господин Саджад Хайдер Хан. — Пакистан славится своим художественным и культурным наследием. В технике Truck art в нашей стране украшаются все виды транспорта, начиная от автобусов и заканчивая личным.
Н. Лазаревич отметила, что праздничные мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Пакистаном будут проходить в течение всего года.
— Мы дружим, сохраняем теплые отношения между странами и с уважением относимся к любого рода инициативам. Конечно, мы с радостью поддержали идею необычно оформить трамвай. Когда выбирали маршрут, где он будет курсировать, неслучайно вспомнили про Минский тракторный завод, ведь выпускаемые на предприятии тракторы работают на полях Пакистана. Их тоже красиво украшают, — подчеркнула первый заместитель председателя Мингорисполкома. — Уверена, жителям столицы в таком передвижном составе будет приятно ездить, а многие захотят еще больше узнать о культуре Пакистана.
После официальной части представители двух стран обменялись памятными подарками, а также прокатились на декорированном трамвае.