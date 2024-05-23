С пакистанским колоритом. В Минске 23 мая начнет курсировать необычный трамвай

— Примерно год назад мы провели встречу с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым, во время которой обсудили мероприятия по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. В том числе и проект запуска такого трамвая. Очень рады, что он претворился в жизнь. Поскольку состав будет курсировать по улицам города, тысячи людей смогут его увидеть и познакомиться с культурой Пакистана, — сказал господин Саджад Хайдер Хан. — Пакистан славится своим художественным и культурным наследием. В технике Truck art в нашей стране украшаются все виды транспорта, начиная от автобусов и заканчивая личным.