В Хабаровском крае готовят закон о «наливайках»

Министерство промышленности и торговли Хабаровского края подготовило проект изменений в закон о розничной реализации алкогольной продукции. Его обсудили с депутатами Законодательной думы региона, представителями прокуратуры и бизнеса. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального парламента.
— С 1 апреля 2024 года в силу вступили изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Теперь регионы вправе устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, — объяснил председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.
Согласно озвученной во время обсуждений в краевой думе информации, в нашем регионе насчитывается 140 «наливаек» (в Хабаровске их аж 86, в Комсомольске-на-Амуре — 35).
— Уже несколько лет мы не можем найти управу на коммерсантов, которые во дворе нашего ТСЖ через торговую точку реализуют алкогольную продукцию, причём круглосуточно. Особенно много неудобств это вызывает в тёплое время года, когда нетрезвые посетители магазина начинают буянить по ночам, далеко не отходя от кассы, — рассказывала корреспонденту нашего издания председатель ТСЖ «Тёплый ключ» Марина Казанцева из Комсомольска-на-Амуре. — Теперь действует федеральный закон, который позволяет навести порядок в этой сфере. На уровне края можно будет устанавливать требования по продаже пива, сидра и другого алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Таким образом, мы можем получить хороший инструмент для окончательного решения проблемы с этим магазином, торгующим ночью алкоголем.
Законопроект поддержало предпринимательское сообщество, прокуратура после изучения документа не нашла противоречий федеральным и региональным нормативным актам. Ожидается, что на рассмотрение депутатов краевой думы пакет поправок, касающихся «наливаек», внесут уже этим летом после внесения предложений со стороны Минэкономразвития Хабаровского края.