В Хабаровском крае готовят закон о «наливайках»

— Уже несколько лет мы не можем найти управу на коммерсантов, которые во дворе нашего ТСЖ через торговую точку реализуют алкогольную продукцию, причём круглосуточно. Особенно много неудобств это вызывает в тёплое время года, когда нетрезвые посетители магазина начинают буянить по ночам, далеко не отходя от кассы, — рассказывала корреспонденту нашего издания председатель ТСЖ «Тёплый ключ» Марина Казанцева из Комсомольска-на-Амуре. — Теперь действует федеральный закон, который позволяет навести порядок в этой сфере. На уровне края можно будет устанавливать требования по продаже пива, сидра и другого алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Таким образом, мы можем получить хороший инструмент для окончательного решения проблемы с этим магазином, торгующим ночью алкоголем.