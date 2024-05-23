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В Хабаровском крае готовят закон о «наливайках»

Его проект подготовил региональный Минпромторг и обсудили депутаты Законодательной думы.

Источник: Соцсети

Министерство промышленности и торговли Хабаровского края подготовило проект изменений в закон о розничной реализации алкогольной продукции. Его обсудили с депутатами Законодательной думы региона, представителями прокуратуры и бизнеса. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию регионального парламента.

— С 1 апреля 2024 года в силу вступили изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта. Теперь регионы вправе устанавливать требования к продаже слабоалкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах, — объяснил председатель постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин.

Как ранее неоднократно писало наше издание, краевой закон, который позволил бы регулировать работу так называемых «наливаек», ждёт очень большое число добропорядочных граждан в нашем крае. Речь идёт о заведениях, которые днём функционируют как магазины, а ночью превращаются в «бары», нарушая законодательство о запрете ночной продажи алкоголя и мешая жителям домов.

Согласно озвученной во время обсуждений в краевой думе информации, в нашем регионе насчитывается 140 «наливаек» (в Хабаровске их аж 86, в Комсомольске-на-Амуре — 35).

— Уже несколько лет мы не можем найти управу на коммерсантов, которые во дворе нашего ТСЖ через торговую точку реализуют алкогольную продукцию, причём круглосуточно. Особенно много неудобств это вызывает в тёплое время года, когда нетрезвые посетители магазина начинают буянить по ночам, далеко не отходя от кассы, — рассказывала корреспонденту нашего издания председатель ТСЖ «Тёплый ключ» Марина Казанцева из Комсомольска-на-Амуре. — Теперь действует федеральный закон, который позволяет навести порядок в этой сфере. На уровне края можно будет устанавливать требования по продаже пива, сидра и другого алкоголя в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Таким образом, мы можем получить хороший инструмент для окончательного решения проблемы с этим магазином, торгующим ночью алкоголем.

Разработанные региональным Минпромторгом поправки в краевое законодательство предполагают ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в расположенных рядом с многоквартирными домами или непосредственно в них кафе и барах (по сути, «наливайках») с 23:00 до 10:00.

Законопроект поддержало предпринимательское сообщество, прокуратура после изучения документа не нашла противоречий федеральным и региональным нормативным актам. Ожидается, что на рассмотрение депутатов краевой думы пакет поправок, касающихся «наливаек», внесут уже этим летом после внесения предложений со стороны Минэкономразвития Хабаровского края.

закон