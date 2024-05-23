На улицах Братска станет меньше бродячих собак

Как уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области, разработка проекта уже началась:
«Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ подписан 7 мая 2024 года. Ожидается, что проектные работы будут завершены до конца 2024 года. Стоимость и сроки строительства будущего приюта будут определены по итогам проектирования», — говори глава регионального Минстроя Александр Галкин.
По его словам, планируемая площадь приюта — 13 207 квадратных метров. На них расположат административное здание, центр отлова с ветеринарным блоком, павильоны с вольерами для 150 собак, утепленный павильон на 50 мест, фестивальную площадку для проведения соревнований, выставок и дрессировки собак и площадки для выгула собак.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
По данным службы ветеринарии Иркутской области, в прошлом — 2023-ем — году на территории Приангарья безнадзорно бегали 12 343 ничейных животных, из них 11 906 собак. Больше всего таких животных было выявлено в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Братске и Тулуне.
К слову, напомним, в марте житель Братска в соцсетях предупредил, что, если власти не решат проблему, он лично готов «выйти на тропу войны» против бродячих собак.