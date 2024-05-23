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На улицах Братска станет меньше бродячих собак

В Братске планируют построить государственный приют для 200 бездомных животных, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области, разработка проекта уже началась:

«Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ подписан 7 мая 2024 года. Ожидается, что проектные работы будут завершены до конца 2024 года. Стоимость и сроки строительства будущего приюта будут определены по итогам проектирования», — говори глава регионального Минстроя Александр Галкин.

По его словам, планируемая площадь приюта — 13 207 квадратных метров. На них расположат административное здание, центр отлова с ветеринарным блоком, павильоны с вольерами для 150 собак, утепленный павильон на 50 мест, фестивальную площадку для проведения соревнований, выставок и дрессировки собак и площадки для выгула собак.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

По данным службы ветеринарии Иркутской области, в прошлом — 2023-ем — году на территории Приангарья безнадзорно бегали 12 343 ничейных животных, из них 11 906 собак. Больше всего таких животных было выявлено в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Братске и Тулуне.

К слову, напомним, в марте житель Братска в соцсетях предупредил, что, если власти не решат проблему, он лично готов «выйти на тропу войны» против бродячих собак.

ЖКХ