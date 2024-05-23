На улицах Братска станет меньше бродячих собак

По его словам, планируемая площадь приюта — 13 207 квадратных метров. На них расположат административное здание, центр отлова с ветеринарным блоком, павильоны с вольерами для 150 собак, утепленный павильон на 50 мест, фестивальную площадку для проведения соревнований, выставок и дрессировки собак и площадки для выгула собак.