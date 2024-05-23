Омские дорожники продолжают бороться с последствиями дождя

Специалисты омского УДХБ продолжают ликвидировать последствия обрушившихся на город ливней. Всего с городских дорог дорожники откачали более 1000 кубометров воды.
Дорожники ежедневно дежурят на улицах Манякина, 21-й Амурская, 3-я и 4-я Железнодорожные, Малиновского, Нефтезаводская, 3-й Разъезд и ряд других. Такой подход позволяет рабочим оперативно откачивать воду с участков дорог во время продолжительных ливней.
Ранее мы писали, что жители Омска жалуются на затопленные после прошлого ливня дороги.