Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В казанском поселке Царицыно организуют кольцевое движение

Это необходимо для разгрузки перекрестка на пересечении улицы Академика Губкина и проспекта Победы.

Источник: Комсомольская правда

В казанском поселке Царицыно организуют кольцевое движение. Это необходимо для разгрузки перекрестка на пересечении улицы Академика Губкина и проспекта Победы. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, новый отрезок автомобильной дороги пройдет от улицы Коновалова до моста через реку Ноксу. Дорога будет двух- или трехполосной с шириной в 3,5 метра, а тротуара — 1,5−2,2 метра.

Расчетная скорость движения автомобиля достигнет 40 километров в час. Для строительства дороги изымут участки по улицам 1-я Владимирская и Академика Губкина. Также специалисты займутся переустройством сетей водо- и электроснабжения, связи и надземного газопровода.

Напомним, реконструкцию Горьковского шоссе завершат в октябре 2024 года.