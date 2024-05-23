В казанском поселке Царицыно организуют кольцевое движение. Это необходимо для разгрузки перекрестка на пересечении улицы Академика Губкина и проспекта Победы. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, новый отрезок автомобильной дороги пройдет от улицы Коновалова до моста через реку Ноксу. Дорога будет двух- или трехполосной с шириной в 3,5 метра, а тротуара — 1,5−2,2 метра.
Расчетная скорость движения автомобиля достигнет 40 километров в час. Для строительства дороги изымут участки по улицам 1-я Владимирская и Академика Губкина. Также специалисты займутся переустройством сетей водо- и электроснабжения, связи и надземного газопровода.
Напомним, реконструкцию Горьковского шоссе завершат в октябре 2024 года.