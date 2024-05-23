Владивосток готовится ко второму этапу гидравлических испытаний

Следующий этап гидравлической опрессовки стартует 27 мая и продлится до 5 июня. За это время специалисты проверят на прочность и герметичность теплотрассы Голдобинскую и Фадеевскую. В это время горячее водоснабжение будет временно отключено в домах жителей Первомайского и Ленинского районов, которые получают его от ВТЭЦ-2.