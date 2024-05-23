В Хабаровске обрушилась часть дороги в районе строительства жилого дома (ВИДЕО)

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации об обрушении дорожного полотна, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Установлено, что 22 мая произошло обрушение части дороги в районе строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Волочаевской в г. Хабаровске.
На место происшествия выезжал прокурор района Никита Ганик совместно с представителями застройщика и подрядчика.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами подрядчика требований градостроительного законодательства.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.