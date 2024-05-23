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В Хабаровске обрушилась часть дороги в районе строительства жилого дома (ВИДЕО)

Прокуратура проводит проверку соблюдения градостроительного законодательства.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Кировского района г. Хабаровска проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации об обрушении дорожного полотна, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

Установлено, что 22 мая произошло обрушение части дороги в районе строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Волочаевской в г. Хабаровске.

На место происшествия выезжал прокурор района Никита Ганик совместно с представителями застройщика и подрядчика.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами подрядчика требований градостроительного законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуратура