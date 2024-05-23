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Мост по улице Абдуллы Кадыри в Ташкенте закрыт для движения по 25 мая

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Столичный хокимият сообщил о закрытии на ремонт моста по улице Абдуллы Кадыри, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Сообщается, что в связи с ремонтными работами, мост по улице Абдуллы Кадыри над улицей Лабзак (около парка «Анхор Локомотив» и гостиницы Ramada Tashkent) закрыт для движения автотранспорта по 25 мая текущего года включительно. Водителям предложено использовать альтернативные маршруты.