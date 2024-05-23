В Самаре на некоторых улицах отключат горячую воду с 27 по 29 мая

По информации «Т Плюс», ремонтные работы проведут с 27 по 29 мая 2024 года. В этот период горячую воду отключат в границах улиц: проспект Карла Маркса, Гастелло, Ново-Садовая, 5-я просека, 6-я просека, Солнечная, Ташкентская, Стара-Загора, Алма-Атинская, Черемшанская, Ново-Вокзальная. Подачу воды возобновят после завершения работ.