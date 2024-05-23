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Узбеки в Волгограде лишились своей общины

ВОЛГОГРАД, 23 мая, ФедералПресс. Министерство юстиции опубликовало указ, по которому ликвидирована общественная организация «Узбекская община».

«Решением Городищенского районного суда Волгоградская региональная общественная организация объединения узбеков “Узбекская община” ликвидирована», — следует из решения суда.

Согласно решению суда, Министерство юстиции подало иск о ликвидации Волгоградской региональной общественной организации «Узбекская община». Причиной послужило сокрытие организацией доходов из-за границы.

Во время проверки учетных данных организации выяснилось, что ответчик не опубликовал в интернете и не предоставил отчет о сумме денежных средств и другого имущества, полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Также не была представлена информация о целях и фактах их расходования в 2022 году.