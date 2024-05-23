Узбеки в Волгограде лишились своей общины

Во время проверки учетных данных организации выяснилось, что ответчик не опубликовал в интернете и не предоставил отчет о сумме денежных средств и другого имущества, полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Также не была представлена информация о целях и фактах их расходования в 2022 году.