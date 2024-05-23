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Хабаровск споёт вместе со всей Россией 24 мая

В краевой столице громко отметят День славянской письменности и культуры.

Источник: Минкультуры Хабаровского края

Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь», посвященная Дню славянской письменности и культуры, пройдёт в Хабаровске 24 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в мероприятии примут участие участники 21 хорового коллектива — воспитанники музыкальных школ, студий народного творчества, ветераны, а также небольшие самодеятельные составы. Акция будет проходить с 18:30 до 20:00 на площади перед колесом обозрения на стадионе имени Ленина.

 — Уже более десяти лет «Поющая площадь» является центральным событием празднования Дня славянской письменности и культуры. В этот день тысячи голосов по всей стране объединяются в единый хор, — сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

По информации пресс-службы ведомства, собственные праздничные тематические мероприятия также подготовили некоторые учреждения культуры региона. Так, 24 мая в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет книжно-иллюстративный проект «День славянской письменности и культуры», в Краевом Дворце Дружбы «Русь» откроется тематическая фотовыставка.

В Доме культуры села Тулучи Ванинского района состоится познавательный час «Славянская письменность», в культурно-информационном центре рабочего поселка Заветы Ильича — тематическая программа «Славянское наследие». В Доме культуры села Савинского Ульчского района пройдет квест «У азбуки славянская душа», а в модельной библиотеке Солнечного района состоится программа «День славянской письменности и культуры».

Напомним, что интересно провести выходные приглашают жителей региона партнёры проекта «Отдыхаем в крае». Они предлагают путешествие с ночёвкой, знакомство с речными обитателями Амура и дегустацию улиток. Также жителей региона приглашают побывать на балу генерал-губернатора А. Н. Корфа! Это часть проекта «Ночь в Доме офицеров-2024». Посетители смогут принять участие в мастер-классах по театральному, декоративно-прикладному и хореографическому искусству.

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