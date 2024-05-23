Хабаровск споёт вместе со всей Россией 24 мая

Напомним, что интересно провести выходные приглашают жителей региона партнёры проекта «Отдыхаем в крае». Они предлагают путешествие с ночёвкой, знакомство с речными обитателями Амура и дегустацию улиток. Также жителей региона приглашают побывать на балу генерал-губернатора А. Н. Корфа! Это часть проекта «Ночь в Доме офицеров-2024». Посетители смогут принять участие в мастер-классах по театральному, декоративно-прикладному и хореографическому искусству.