Хабаровск споёт вместе со всей Россией 24 мая

Всероссийская хоровая акция «Поющая площадь», посвященная Дню славянской письменности и культуры, пройдёт в Хабаровске 24 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в мероприятии примут участие участники 21 хорового коллектива — воспитанники музыкальных школ, студий народного творчества, ветераны, а также небольшие самодеятельные составы. Акция будет проходить с 18:30 до 20:00 на площади перед колесом обозрения на стадионе имени Ленина.
— Уже более десяти лет «Поющая площадь» является центральным событием празднования Дня славянской письменности и культуры. В этот день тысячи голосов по всей стране объединяются в единый хор, — сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
По информации пресс-службы ведомства, собственные праздничные тематические мероприятия также подготовили некоторые учреждения культуры региона. Так, 24 мая в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдет книжно-иллюстративный проект «День славянской письменности и культуры», в Краевом Дворце Дружбы «Русь» откроется тематическая фотовыставка.
Напомним, что интересно провести выходные приглашают жителей региона партнёры проекта «Отдыхаем в крае». Они предлагают путешествие с ночёвкой, знакомство с речными обитателями Амура и дегустацию улиток. Также жителей региона приглашают побывать на балу генерал-губернатора А. Н. Корфа! Это часть проекта «Ночь в Доме офицеров-2024». Посетители смогут принять участие в мастер-классах по театральному, декоративно-прикладному и хореографическому искусству.