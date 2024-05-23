Полицейский в Шушенском спас тонущего ребенка

«Бросившись туда, он увидел в воде обессилевшего мальчика, который пытался выбраться, однако из-за крутого, обрывистого берега у него этого не получалось. Зная, что глубина водоема более двух метров, сотрудник полиции, не раздумывая, бросился в воду и вытащил ребенка», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.