Полицейский в Шушенском спас тонущего ребенка

Лейтенант Николай Тобияс возвращался домой после дежурства, как услышал всплески воды и крики о помощи. Звуки доносились со стороны находящего рядом водоема.
«Бросившись туда, он увидел в воде обессилевшего мальчика, который пытался выбраться, однако из-за крутого, обрывистого берега у него этого не получалось. Зная, что глубина водоема более двух метров, сотрудник полиции, не раздумывая, бросился в воду и вытащил ребенка», — рассказывают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Мальчик рассказал спасителю, что играл на берегу, бросая камни, но оступился и упал в воду. С ребенком все хорошо, его полицейский передал родителям.
А в МВД просят родителей поговорить со своими детьми и объяснить, что находится у воды одним без присмотра взрослых опасно.