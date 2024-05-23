Дочь Сергея Галицкого попала в рейтинг богатейших наследников миллиардеров РФ

Издание приводит справку, в которой сказано, что Полина Галицкая училась в государственной краснодарской гимназии, а затем, как и родители, окончила экономический факультет КубГУ. На старших курсах девушка присутствовала на совещаниях в «Магните» и вникала в подробности управления компанией, отмечает журнал, однако отец не хотел, чтобы Полина Галицкая занималась бизнесом. По словам самого бизнесмена, в наследство дочери он планирует оставить ограниченное количество денег.