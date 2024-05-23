Дочь Сергея Галицкого попала в рейтинг богатейших наследников миллиардеров РФ

В исследовании сказано, что состояние основателя «Магнита» сейчас оценивается в 3,3 млрд долларов, доля одного ребенка — 3,3 млрд. Сам Сергей Галицкий сейчас занимает 41-ю строчку в списке Forbes.
Издание приводит справку, в которой сказано, что Полина Галицкая училась в государственной краснодарской гимназии, а затем, как и родители, окончила экономический факультет КубГУ. На старших курсах девушка присутствовала на совещаниях в «Магните» и вникала в подробности управления компанией, отмечает журнал, однако отец не хотел, чтобы Полина Галицкая занималась бизнесом. По словам самого бизнесмена, в наследство дочери он планирует оставить ограниченное количество денег.
Полина Галицкая недолгое время была владелицей 50% фитнес-центра «Сайклклаб», открытого летом 2018 года в Краснодаре. Центр был ликвидирован через год после открытия.
В конце января стало известно, что Сергей Галицкий продолжит дело покойной жены. Бизнесмен стал 100%-ным владельцем рекламного агентства «Арт Сайд», учрежденного в Краснодаре в 2013 году.