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В Перми на три дня перекроют проезд на участке улицы Екатерининской

На это время изменится схема движения автобусов.

Источник: Департамент транспорта Перми

Проезд на участке улицы Екатерининской в Перми перекроют на три дня, сообщает городской департамент транспорта.

По данным ведомства, перекрытие проезда на перекрёстке улиц Екатерининской и Борчанинова продлится с 23:00 24 мая до 5:00 27 мая.

На это время автобусы № 1, 54 и 74 будут следовать по улицам Пушкина и Крисанова. Изменение будет действовать для автобусов, следующих в сторону площади Гайдара.

Из-за перекрытия сквозного проезда на улице Екатерининской, остановки «Универсам» и «Трансагенство» для этих маршрутов обслуживаться не будут.