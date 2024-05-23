В Красноярском крае выбрали лучшие семьи 2024 года

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В номинации «Многодетная семья» победителями стали две семьи — Штейнерт и Клевцовых из Красноярска. Лучшими «молодыми семьями» стали Орловы из Минусинска и Денисенко из Северо-Енисейского района края.
В номинации «Сельская семья» победили семьи Гащенко из Пировского муниципального округа и Лапиных из Богучанского района. «Золотыми семьями России» признали Россихиных из Шушенского района и Тибекиных из Красноярска.
Семьи Мезенцевых и Штох из Красноярска признаны лучшими в номинации «Семья — хранитель традиций».
Награждение семей состоится 8 июля. Все победители получат денежные призы и книгу, в которой будут собраны истории всех финалистов. Для участия во всероссийском финале конкурса направлено сразу пять кандидатур — семьи Штейнерт, Орловых, Гащенко, Россихиных и Мезенцевых.