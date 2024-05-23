В Красноярском крае выбрали лучшие семьи 2024 года

Награждение семей состоится 8 июля. Все победители получат денежные призы и книгу, в которой будут собраны истории всех финалистов. Для участия во всероссийском финале конкурса направлено сразу пять кандидатур — семьи Штейнерт, Орловых, Гащенко, Россихиных и Мезенцевых.